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İşte 2022 Almanak (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık)

2022 yılında birçok önemli spor olayı gerçekleşti. İşte Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarında yaşanan kritik gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
İşte 2022 Almanak (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık)

1 EYLÜL: TFF Yönetim Kurulu, Rezerv Ligi'i kaldırdı.

2 EYLÜL: 4. Dünya Göçebe oyunlarında kapanış töreni yapıldı. Toplamda 1 milyon kişi oyunları ziyaret etti.

2 EYLÜL: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

4 EYLÜL: 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

8 EYLÜL: Galatasaray, Juan Mata'yı transfer etti.

9 EYLÜL: Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.

10 EYLÜL: A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

12 EYLÜL: Arda Turan, futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

12 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

13 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

14 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

17 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

18 EYLÜL: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

20 EYLÜL: UEFA, Rusay'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu.

22 EYLÜL: A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

24 EYLÜL: Roger Federer, 41 yaşında tenise veda etti. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu var.

28 EYLÜL: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

28 EYLÜL: Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

-EKİM-
3 EKİM: Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Birgül Erken, kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

9 EKİM: Formula 1'de Max Verstappen, Japonya GP'sini kazandı. Üst üste 2. defa dünya şampiyonu oldu.

9 EKİM: Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya.

9 EKİM: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ferhat Arıcan altın madalya kazandı.

9 EKİM: Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

11 EKİM: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

13 EKİM: Başakşehir, Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

16 EKİM: Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

21 EKİM: Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Franck Ribery futbolu bıraktı.

21 EKİM: Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı.

28 EKİM: Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi.

29 EKİM: Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

-KASIM-
5 KASIM: Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

5 KASIM: Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda altın madalya kazandı.

6 KASIM: 44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

13 KASIM: Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

18 KASIM: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

19 KASIM: FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçında yaptığı aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

20 KASIM: 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi.

22 KASIM: Manchester United, Cristino Ronaldo ile yollarını ayırdı.

23 KASIM: Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

27 KASIM: Göztepe-Altay maçında bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç'e bayrak sopası ile vurdu. Altay taraftarı işaret fişeğiyle 2 Göztepe taraftarını yaraladı. Olaylara karışanlar tutuklandı.

-ARALIK-
1 ARALIK: TFF derbideki olaylar sebebiyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

4 ARALIK: Tyson Fury, Derek Chisora'yı yenerek Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

5 ARALIK: 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 19'u altın olmak üzere 44 madalya kazandı.

9 ARALIK: TFF, Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

10 ARALIK: Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç altın madaya kazandı.

16 ARALIK: Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

18 ARALIK: Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Minas'ı 3-1 yenerek 3. oldu

18 ARALIK: Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Vakıfbank, İmoco'ya 3-1 yenilerek 2. oldu.

18 ARALIK: Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılar sonunda mağlup eden Arjantin şampiyonluğa ulaştı.

21 ARALIK: Jokey Halis Karataş, kariyerindeki 7000. birinciliğini aldı.

29 ARALIK: Dünya futbolunun efsane ismi Pele yaşamını yitirdi.

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