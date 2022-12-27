Haberler Haberler TOPLU ULAŞIMA ZAM! - İşte İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam sonrası yeni ücretler

TOPLU ULAŞIMA ZAM! - İşte İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam sonrası yeni ücretler

2023 yılına girmemize kısa bir süre kala İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Son olarak yapılan yüzde 40'lık zammın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeniden zam yaptı. Peki, son zam ile birlikte İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İETT ve metroların ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 12:50
TOPLU ULAŞIMA ZAM! - İşte İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam sonrası yeni ücretler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya bir zam daha yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın ardından yönetim toplu taşımaya bir zam daha yaptı. UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İETT ve metroların ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
•Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
•Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
•Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
•Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
•Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

DİĞER
Onlar için rüya gibi bir yıldı! İşte 2022'de evlenen ünlü isimler...
Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin polis olmuştu! 'Baban gibisin' dedi paylaştı sosyal medya: "Armut dibine düşermiş"
Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları
Jesus'tan transfer talebi! O mevkiye takviye istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:47
Altay'da Paixao fire vermedi Altay'da Paixao fire vermedi 12:37
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... 12:16
Icardi'nin akıbeti belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Icardi'nin akıbeti belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 12:01
Torreira kararı! Ceza alacak mı? Torreira kararı! Ceza alacak mı? 11:48
Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi... Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi... 11:39
Daha Eski
Weghorst ipleri eline aldı! Maç sonrası... Weghorst ipleri eline aldı! Maç sonrası... 11:26
Afrika'nın gururu oldular! İşte Fas'ın öyküsü Afrika'nın gururu oldular! İşte Fas'ın öyküsü 11:11
Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları 11:00
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:20
Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması! Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması! 09:56
N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki 09:46