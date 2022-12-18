Haberler Haberler GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Gümüşhane TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Gümüşhane isim listesi

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Gümüşhane TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Gümüşhane isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 18 Aralık Pazar günü Gümüşhane'de çekiliyor. Peki Gümüşhane TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Gümüşhane TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:03
GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Gümüşhane TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Gümüşhane isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 18 Aralık Pazar günü Gümüşhane kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Gümüşhane TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Gümüşhane isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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GÜMÜŞHANE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Gümüşhane'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 5 farklı ilçede, 398 adet inşa edilecek.

  • Merkez: 130
  • Kürtün: 44
  • Köse: 54
  • Özkürtün: 88
  • Merkez Arzularkabaköy: 88
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi) Devamını Oku BUNU DA OKU

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