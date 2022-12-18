SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Sivas'ta kura çekilişleri 16-17 Aralık tarihlerinde yapıldı. Doğanşar, Divriği, Gemerek 2. Etap, Gemerek Sızır, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara ve İmranlı ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu. 18 Aralık'ta ise Merkez, Suşehri ve Şarkışla kura çekimi yapılacak. Sivas TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sivas kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ SİVAS KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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