Haberler Haberler ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu isim listesi

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 16 Aralık Cuma günü Ordu'da çekiliyor. Peki Ordu TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Ordu TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:50
ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ordu isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 16 Aralık Cuma günü Ordu kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Ordu TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Ordu isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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ORDU HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ordu'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 2.050 adet inşa edilecek.

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  • AKKUŞ:59
  • ÇAMAŞ:80
  • ÇAYBAŞI:53
  • FATSA:200
  • GÖLKÖY:100
  • GÜRGENTEPE 2. ETAP:47
  • MERKEZ: 1.111
  • MESUDİYE: 100
  • ÜNYE: 300

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