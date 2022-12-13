FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası FED toplantısı ne zaman? FED yıl sonu beklenti ve tahminler!

Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, ABD Merkez Bankası'nın belirleyeceği FED faiz kararı için geri sayımını sürdürüyor. Yıl sonu faiz kararı birçok ülkenin ekonomisini etkileyecek olan ABD Merkez Bankası'nın kararı yatırımcılar tarafından merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan ABD FED faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta? - Aralık ayı FED toplantısı beklenti ve tahminleri konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, bir sonraki faiz kararı için yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

ARALIK 2022 FED BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak savaş ve Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırdı. Kasım ayındaki artışla Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 375 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5'e, ağustosta yüzde 8,3'e ve eylülde yüzde 8,2'ye gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemeye devam etmişti.