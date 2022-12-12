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KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğ TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Kayseri'de yapılan kura çekilişi tamamlandı. Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yapılacak 4 bin 585 adet konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Kayseri TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 08:57
KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kayseri'de kura çekilişleri 10-11-12 Aralık tarihlerinde yapıldı. Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kayseri TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kayseri Merkez, Yahyalı TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KAYSERİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KAYSERİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Merkez: 2300 KONUT
  • Bünyan: 118
  • Develi: 134
  • Hacılar: 400
  • İncesu Garipçe: 190
  • İncesu Saraycık: 200
  • Pınarbaşı: 200
  • Sarız: 173
  • Tomarza: 176
  • Yahyalı: 100
  • Yeşilhisar: 236
  • Akkışla: 83
  • Felahiye: 200
  • Özvatan: 75

NOT: Akkışla, Felahiye ve Özvatan'da başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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