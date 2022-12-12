KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Kayseri'de kura çekilişleri 10-11-12 Aralık tarihlerinde yapıldı. Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Kayseri TOKİ kura çekiliş sonuçları, Kayseri Merkez, Yahyalı TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kayseri kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
1+1, 2+1, 3+1 TOKİ KAYSERİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Merkez: 2300 KONUT
- Bünyan: 118
- Develi: 134
- Hacılar: 400
- İncesu Garipçe: 190
- İncesu Saraycık: 200
- Pınarbaşı: 200
- Sarız: 173
- Tomarza: 176
- Yahyalı: 100
- Yeşilhisar: 236
- Akkışla: 83
- Felahiye: 200
- Özvatan: 75
NOT: Akkışla, Felahiye ve Özvatan'da başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.