Haberler Haberler KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Karabük TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Karabük isim listesi

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Karabük TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Karabük isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 7 Aralık Çarşamba günü Karabük'te çekiliyor. Peki Karabük TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 KarabükTOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 08:30
KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Karabük TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Karabük isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü Karabük kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Karabük TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Karabük isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ KARABÜK CANLI İZLE

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KARABÜK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Karabük'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, Karabük Merkez ilçede 752 adet inşa edilecek.

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