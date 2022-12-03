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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 3 Aralık AFAD son depremler

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son depremler listesinde, Düzce'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının şiddeti vatandaşlar tarafından merak edilirken arama motorlarında araştırılan son dakika deprem mi oldu? Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte 3 Aralık AFAD son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 3 Aralık AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde yer alan son depremler bölümünde, sabah saatlerinde Düzce'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Düzce olan deprem çevre illerden de hissedilirken sarsıntının ardından arama motorlarında son dakika deprem mi oldu? Düzce'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Gümüşova/Düzce olan depremin şiddeti 4,1 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 14,2 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.3 Aralık Cumartesi sabahında gerçekleşen depremin saati ise 07.59 olarak kaydedildi.

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3 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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