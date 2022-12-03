METEOROLOJİ TARİH VERDİ: KAR GELİYOR! | Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara teyakkuzda! Son dakika kar haberleri...

Son dakika kar haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan rapora göre, ülkemizde kar yağışlı 3 Aralık Cumartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur beklenirken bazı bölgelerde ise sadece karın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yğaışı görülebileceğini belirten uzmanlar ülkenin batısı ile iç kesimlerinde ise kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

3 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Cumartesi günü yurdun kuzey kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydetti. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sağanakla birlikte sıcaklıkların da düşeceği kaydedildi. Ülkenin güneyinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklığın 23 dereceye kadar yükseleceği bölgede hafta ortasına kadar yağış görülmüyor. Karadeniz'in doğusunda ise karla karışık yağış görüleceğini kaydeden uzmanlar, yüksek kesimlerde ise etkili kar yağışı olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

4 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Pazar gününden itibaren yağışların, yurdun batısını terk ederek bulutlu bir hava bırakacağını kaydeden yetkililer, iç kesimlerde ise sisli havanın etkili olacağını kaydetti.

5 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yeni haftanın ilk gününde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek yağış, doğuda kar olarak etkisini göstermeye devam edecek. Güneyde ise sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

6 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Ülkenin doğu kesimi yağış alırken orta ve batı kesimler ise bulutlu olacak. Salı günü doğudaki kar yağışı çevre illere yayılarak etkisini yükseltecek.

7 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Çarşamba günü ise ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıklarında düşüş devam ederken batı ve iç kesimlerde güneşli günler, doğuda ise kar ve yağmur etkili olacak.

3 ARALIK CUMARTESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

⛄MARMARA BÖLGESİ:⛄

🌂EDİRNE °C, 11°C

🌂İSTANBUL °C, 13°C

🌂KOCAELİ °C, 14°C

🌂TEKİRDAĞ °C, 11°C

⛄EGE BÖLGESİ:⛄

🌞A.KARAHİSAR °C, 11°C

🌞DENİZLİ °C, 18°C

🌞İZMİR °C, 17°C

🌞MUĞLA °C, 17°C

⛄AKDENİZ BÖLGESİ:⛄

🌈ADANA °C, 22°C

🌈ANTALYA °C, 22°C

🌈ISPARTA °C, 16°C

🌈MERSİN °C, 23°C

⛄İÇ ANADOLU BÖLGESİ:⛄

⛅ANKARA °C, 10°C

⛅ESKİŞEHİR °C, 12°C

⛅KAYSERİ °C, 12°C

⛅KONYA °C, 12°C

⛄KARADENİZ BÖLGESİ:⛄

☔BOLU °C, 10°C

☔KASTAMONU °C, 9°C

☔SİNOP °C, 15°C

☔ZONGULDAK °C, 12°C

☔RİZE °C, 14°C

☔SAMSUN °C, 15°C

☔TOKAT °C, 9°C

☔TRABZON °C, 14°C

⛄DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:⛄

🌨AĞRI °C, 7°C

🌨ERZURUM °C, 6°C

🌨MALATYA °C, 11°C

🌨VAN °C, 7°C

⛄GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:⛄

❄DİYARBAKIR °C, 17°C

❄GAZİANTEP °C, 18°C

❄MARDİN °C, 16°C

❄ŞANLIURFA °C, 18°C