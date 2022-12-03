ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram

ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ | Engelli bireylerle empati yeteneğinin kurulması ve onlara karşı qanlayış düzeyinin yükseltilmesi için, farkındalık günü olarak ortaya çıkan 3 Aralık Dünya Engelliler günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında resmen kabul edilmesinin ardından tüm dünyada aynı tarihte kutlanıyor. Engelli bireylerin çeşitli gtösterilerde yer aldıkları ve farkındalığın artmasının amaçlandığı bu önemli günde, engelliler için en güzel söz ve mesajları sosyla medya üzerinden paylaşmak isteyen kişiler için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI FACEBOOK

ENGEL olma DESTEK ol! Yalnız bugün değil, her gün el ele, her gün farkındayız!

Engelli olmak bir kusur değil, engeller aşılmaz bir sorun değil. Kimsenin kaderi yalnızlık değil, hep beraberiz biz bu hayatta!

Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

Engellerimiz sevgiye asla engel olamaz. Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI WHATSAPP

Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın!

En büyük engel, engellenmektir.

En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI TWİTTER

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerinin ki çocuklarından önce ölmek.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI INSTAGRAM

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız.

Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAKKINDA

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.