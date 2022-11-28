KABİNE'NİN GÜNDEMİ EYT VE SÖZLEŞMELİYE KADRO! | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi konusunda hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu duyurmasının ardından herkesin gözü, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu, gündem maddeleri ne? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı, 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. Saat 15.00'te başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak. Masada ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden adalete birçok konu olacağı bilinirken vatandaşlar, EYT ile sözleşmeliye kadro kararlarına kilitlendi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN GERİ SAYIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak. Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

DİĞER ANA GÜNDEM MADDESİ EYT

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Başkan Erdoğan'la görüşülecek. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

28 KASIM KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Sözleşmeli personele kadro ve Emeklilite Yaşa Takılanlar konularının yanı sıra Kabine Toplantısı'nda şu konuların da ele alınacağı düşünülüyor: