SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON VİRAJ | 4A 4B sigortalılara müjde: Detaylar netleşiyor! Kadro kimlere çıkacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON VİRAJ | Sözleşmeli memurlara kadro çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kadroya geçmeyi bekleyen kamuda görevli binlerce sözleşmeli personel 4A kadrosuna geçmeyi beklerken konuya ilişkin kanun tasarısı pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sunulacak. Peki Kadro kimlere çıkacak? İşte 4A ve 4B sigortalılara müjde gibi haberlerle gelen son dakika bilgileri...

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SÖZLEŞMELİLER MEMUR KADROSUNA GEÇECEK

Sözleşmelilerin kadroya alınmasına ilişkin hazırlanan kanun taslağının tamamlanmasıyla birlikte gözler, pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. 4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

4B'LİLERE SON DÜZENLEME 2013'TE YAPILDI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

Hazırlanan son taslakta 4B'lilerin tamamını ilgilendiren maddeler yer alırken kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA YENİ YIL DETAYI

Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Daha önceki taslaklarda ise 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçmeleri öngörülmüştü. Buna göre 3 yıldan az süresi olanların 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçmeleri taslakta yer almıştı. Böylece 3 yılı dolmuş olanların otomatik olarak kadroya geçmeleri öngörülmüştü.

KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

31 Aralık 2022 tarihinden sonra sözleşmeli kadrolarına geçecek personel ise 4A'lı olabilmek için 3 yıl beklemek durumunda kalacak. 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

SÖZLEŞMELİ VE TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSAYACAK?

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine daha önceki toplantılarda konuya değinen Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu. Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydederken detayların Ekim ayı içinde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.