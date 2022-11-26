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DÜZCE'DE OKUL TATİL Mİ? | Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak? - Son dakika Düzce haberleri

Düzce'de 23 Kasım gecesi meydana gelen depremin ardından Valilik, kentte eğitim öğretime ara verildiğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaptığı bir son dakika açıklamasıyla tatil süresinin uzatıldığını açıkladı. Bunun üzerine arama motorlarında Düzce'de okul tatil mi? Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte son dakika açıklamaları ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:10
DÜZCE'DE OKUL TATİL Mİ? | Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak? - Son dakika Düzce haberleri

DÜZCE'DE OKUL TATİL Mİ? | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 23 Kasım Çarşamba günü 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Birçok binada hasar görülmesiyle birlikte herhangi bir yıkım meydana gelmeyen depremin ardından kentte, eğitim öğretime ara verildi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime verilen aranın uzatıldığını açıkladı. Peki Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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DÜZCE'DE BU HAFTA OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi. Bakan Özer açıklamasında "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik." ifadelerini kullandı.

DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, açıklamasında, Düzce'de eğitime 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren devam edileceğini bildirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

DEPREMİN ACI BİLANÇOSU

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki 37 yaralıdan bir kişinin durumun ağır olduğu ve hastanede entübe edildiğini açıkladı. Koca, solunum cihazına bağlı olan hastanın bir evin birinci katından düşerek yaralanan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Öte yandan Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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