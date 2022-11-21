Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 21 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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21 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 19,09 (Alış) - 19,10 (Satış)
STERLİN: 21,94 (Alış) - 22,05 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
👉21 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.042,51
Gram altın satış: 1.042,67
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.691,00
Çeyrek altın satış: 1.730,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.382,00
Yarım altın satış: 3.461,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.764,00
Tam altın satış: 6.900,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.987,00
Cumhuriyet altını satış: 7.106,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.964,00
Ata altın satış: 7.080,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Kasım Pazartesi günü saat 12.14 itibarıyla alınmıştır.