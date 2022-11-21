Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 21 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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21 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)

EURO: 19,09 (Alış) - 19,10 (Satış)

STERLİN: 21,94 (Alış) - 22,05 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

👉 21 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.042,51

Gram altın satış: 1.042,67

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.691,00

Çeyrek altın satış: 1.730,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.382,00

Yarım altın satış: 3.461,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.764,00

Tam altın satış: 6.900,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.987,00

Cumhuriyet altını satış: 7.106,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.964,00

Ata altın satış: 7.080,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Kasım Pazartesi günü saat 12.14 itibarıyla alınmıştır.