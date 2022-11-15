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KOAH NEDİR? | Koah hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? - Koah hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?

Koah bir akciğer rahatsızlığı olup özellikle son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. En bilindik nedenleri arasında sigara içmenin gösterildiği Koah, kamu spotu reklamlarına da konu olmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Kasım Dünya Koah Günü ilan edilirken arama motorlarında araştırılan Koah nedir? Koah hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? Koah hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:00
KOAH NEDİR? | Koah hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? - Koah hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?

KOAH NEDİR? | Akciğer hastalığı olarak bilinen ve solunum yoluyla akciğerlere alınan oksijenin dışarı verilememesi olarak basitçe ifade edilebilen Koah hastalığı, günümüzün en sık rastlanan rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Öldürücü boyutlara ulaşabilen ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yakalan kişinin yşaam kalitesini oldukça düşüren bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla 15 Kasım Dünya Koah Günü ilan edilmiştir. Peki Koah hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? - Koah hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü? İşte tüm merak edilenler...

KOAH HASTALIĞI NEDEN OLUR?

  • Sigara kullanımı
  • Mesleki deformasyon (maden ve metal işçiliği, ulaşım sektörü, odun ve kağıt imalatı, çimento, tahıl ve tekstil işçiliği gibi…)
  • Genetik hastalıklar
  • Hava kirliliği

KOAH eskiden erkeklerde daha sık görülürdü. Fakat günümüzde kadınlarda da, sigara tüketiminde artışla beraber, sıklıkla görülen hastalıklar arasındaki yerini aldı.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında nefes darlığı
  • Hırıltı
  • Nefes darlığı
  • Göğüste sıkışma
  • Beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilen balgam
  • Siyanoz (özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde ciltten mavimsi bir renk)
  • Sık solunum yolu enfeksiyonları
  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Depresyon
  • İstenmeyen kilo kaybı (ileri aşamalarda)
  • Ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme

KOAH kalıcı akciğer hasarı oluşuncaya dek genellikle belirtilere sebep olmaz. Ancak, belirtiler ortaya çıktıktan sonra, hastalığa neden olan sigara gibi faktörler ortadan kaldırılmazsa, zaman içerisinde sürekli olarak kötüleşir.

KOAH HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

KOAH'ta oluşan akciğer hasarı bir defa meydana geldikten sonra iyileştirilebilir veya geri döndürülebilir değildir. Fakat yapılan tedaviler, hastalığın belirtileri hafifletilebilir, hastalığa bağlı komplikasyonlar ortadan kaldırılabilir veya hızlı seyreden hastalığın yavaşlamasına yardımcı olabilir.

Bu noktada tedavi için uygulanacak ilk adım, eğer kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve hava kirliliği bulunan ortamlardan uzaklaşılması olmalıdır. Sigaranın bırakılması ile birlikte bronşlardaki tıkanıklık şiddeti bir nebze hafifler ve kişinin nefes darlığı şikayeti büyük oranda azalır.

KOAH ÖLDÜRÜR MÜ?

Tedavisi yapılmayan KOAH hastaları, hastalık ilerledikçe günlük hareketlerini bile yapamaz ve bir süre sonra yatağa bağlı duruma gelebilirler. Sürekli olması ve ilerleme göstermesinden dolayı "kronik", hava yollarında daralma nedeniyle de "obstrüktif" olarak tanımlanan KOAH hastalığı tedavi edilmediğinde ölümcül hale gelebilir.

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