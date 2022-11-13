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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Okullar ne zaman açılacak Kasım 2023? - Ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

Okullarda ara tatilin bölünmesi sonucu öğrenciler, 11 Kasım'da ilk ara tatilden önceki son derse girdi. Tatilin başlamasıyla birlikte Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak Kasım 2023? - Ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek? soruları da arama motorlarının en sık araştırılan konuları arasına girdi. MEB takvimine göre ara tatil tarihleri ve okulun açılacağı tarih haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:00
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Okullar ne zaman açılacak Kasım 2023? - Ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk tatili 11 Kasım'da çalan son ders ziliyle birlikte başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ara tatilde plan yapmak isteyenler, tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak Kasım 2023? - Ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek? İşte tüm merak edilenler...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

14 Kasım'da başlayacak olan ara tatil, 18 Kasım'da sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK KASIM 2023?

Hafta sonu tatilinin yaşanması ardından 21 Kasım 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

11 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapandı. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazar günü sona erecek ve 21 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır.

2022 - 2023 Eğitim döneminde, 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2023 – Pazar
  • 23 Nisan 2023 – Pazar
  • 1 Mayıs 2023 – Pazartesi
  • 19 Mayıs 2023 – Cuma
  • 15 Temmuz 2023 – Cumartesi
  • 30 Ağustos 2023 – Çarşamba
  • 29 Ekim 2023 – Pazar
  • Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
  • Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

2023 - 2024 EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

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