SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, Ege Bölgesi'nde deprem olduğunu kaydetti. İzmir'den de hissedildiği bildirilen Ege Bölgesi'ndeki deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Aydın Kuşadası olan depremin şiddeti 4,1 olarak ölçüldü. Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen deprem yerin 6.33 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin henüz olumsuz bir ihbar bulunmadığını kaydetti. 18 Ekim Salı günü gerçekleşen sarsıntının saati ise 13:.27.25 olarak açıklandı.

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18 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ