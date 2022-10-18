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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler

AFAD'ın resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntı, İzmir'den de hissedilirken vatandaşlar arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 14:30
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, Ege Bölgesi'nde deprem olduğunu kaydetti. İzmir'den de hissedildiği bildirilen Ege Bölgesi'ndeki deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 18 Ekim AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Aydın Kuşadası olan depremin şiddeti 4,1 olarak ölçüldü. Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen deprem yerin 6.33 km altında meydana gelirken AFAD, konuya ilişkin henüz olumsuz bir ihbar bulunmadığını kaydetti. 18 Ekim Salı günü gerçekleşen sarsıntının saati ise 13:.27.25 olarak açıklandı.

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18 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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