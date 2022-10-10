KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ ARSA, BAŞBÖRTÜSÜ)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde10 Ekim'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle TOKİ Sosyal Konut Projesi, EYT, destek ödemeleri, başörtüsünün anayasada ele alınması gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında son dakika detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sık sık toplanan kabine, 10 Ekim Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın kesin saati bilinmese de, kritik toplantının saat 15:00 sıralarında başlayacağı öngörülüyor.

26 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?