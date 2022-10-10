Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ ARSA, BAŞBÖRTÜSÜ)

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ ARSA, BAŞBÖRTÜSÜ)

10 Ekim Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde arsa alımı için gerekli detayları açıklayacak. EYT, destek ödemeleri gibi konuları da gündeme alan Kabine'den çıkacak kararlar merakla beklenirken Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? soruları araştırıyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:35
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ ARSA, BAŞBÖRTÜSÜ)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde10 Ekim'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle TOKİ Sosyal Konut Projesi, EYT, destek ödemeleri, başörtüsünün anayasada ele alınması gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında son dakika detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sık sık toplanan kabine, 10 Ekim Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın kesin saati bilinmese de, kritik toplantının saat 15:00 sıralarında başlayacağı öngörülüyor.

26 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi TOKİ Sosyal Konut Projesi olacak. 10 Ekim tarihinde ilk evim projesi kapsamında arsa satışları için başvurular başlarken toplantının ardından açıklama yapacak olan Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yeni detaylar paylaşması bekleniyor..
  • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek.
  • Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Meclis'e sunulan başörtüsü teklifi ve anayasada bu maddenin yer alması konusunda da Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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