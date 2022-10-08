CUMARTESİ PLANLARI İPTAL: 13 İLE SARI, 6 İLE TURUNCU ALARM! | Bugün hava nasıl olacak? - 8 Ekim 2022 hava durumu

13 İLE SARI, 6 İLE TURUNCU ALARM! | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Cumartesi günü için planları iptal eden uyarılarda bulundu. Yurt genelinde kuvvetli yağış olacağını kaydeden Meteoroloji uzmanları, fırtınayla birlikte gelecek yağışın sel ve su baskınlarına sebep olabileceğini, çatı uçması, ağaç düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi hususlarda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ekim Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi zamanla Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu devam etmesi beklenen yağış yer yer sağanak ve fırtınalı şekilde kendini gösterecek. Pazartesi gününden itibaren bulutların dağılmaya başlamasıyla hissedilen sıcaklık da birkaç derece yükselecek.

8 EKİM CUMARTESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çewvrelerinde kuvvetli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı