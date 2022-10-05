CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CD Projekt Red resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, The Witcher için Sirius, New Witcher trilogy ve Canis Majoris üzerinde çalışılıyor, Cyberpunk evreni dahilinde ise Orion adlı oyunu geliştiriliyor. Bunlara ilaven, adı pek fazla anılmayan Hadar adlı bağımsız oyunu da duyuruldu.