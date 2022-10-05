CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi popüler yapımların geliştirici şirketi olan CD Projekt Red, 5 yeni oyun projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi popüler yapımların geliştirici şirketi olan CD Projekt Red, 5 yeni oyun projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
CD Projekt Red, sosyal medya hesapları üzerinden 5 yeni oyunuyla ilgili detayları oyuncularla paylaştı.
İşte o paylaşım 👆🏻
CD Projekt Red resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, The Witcher için Sirius, New Witcher trilogy ve Canis Majoris üzerinde çalışılıyor, Cyberpunk evreni dahilinde ise Orion adlı oyunu geliştiriliyor. Bunlara ilaven, adı pek fazla anılmayan Hadar adlı bağımsız oyunu da duyuruldu.
THE WITCHER: POLARIS
CD Projekt Red, bugüne kadar kullandığı Red Engine'i terk edecek ve yeni üçlemenin ilk oyunu olan Polaris, Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirecek. Oyun henüz planlama aşamasında.
THE WITCHER: SIRIUS
The Witcher evrenine yeni bir bakış açısı kazandıracak Sirius, CD Projekt Red'den bağımsız oyun stüdyosu Molasses Flood tarafından geliştiriliyor ve hikayeden bağımsız çoklu oyuncu moduna sahip olacak.
THE WITCHER: CANIS MAJORIS
Bağımsız olacağı düşünülen Canis Majoris, üçlemenin son oyunu. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen yapım, CD Projekt Red oyunlarında yer alan deneyimli ekip tarafından geliştirilecek.
CYBERPUNK 2077: ORION
Orion, ertelenmeler, bug'lar ve eksiklikleriyle çokça eleştirilen Cyberpunk 2077'nin devamı olacak. Şirketin tecrübeli ekibi tarafından geliştirilecek söz konusu yeni oyun, seriyi ileriye taşıyacak.
PROJECT HADAR
Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisinden bağımsız bir proje olan Hadar, 2022'nin başlarından beri planlanma aşamasında. Küçük bir ekip tarafından geliştiriliyor.
Şirket herkesin konusunu ve durumunu merakla beklediği Hadar oyunuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Projekt Hadar yeni bir seri. CD Projekt Red tarihinde ilk kez sıfırdan tamamen yeni bir evren geliştiriyor. Erken konsept çalışmaları 2021'de başladı. Bu belgenin yayımladığı tarihte bu dünyanın temelini oluşturma çalışmaları devam ediyor.
CYBERPUNK 2077: PHANTOM LIBERTY
Tüm bu yeni oyunların yanı sıra, çıkışıyla hayranlarını üzen Cyberpunk 2077'yi de unutmayan CD Projekt Red bir de genişleme paketi hazırladığını duyurdu.
Hazırlığın son aşamasında olduklarını belirten şirket, ekipten 350'den fazla çalışanın bu paket üzerinde mesai harcadığını da belirtti.
Genişleme paketinin yeni ve derin bir hikaye ile uzun süreli oynanış sunacağı gelen söylentiler arasında.
Öte yandan, CD Projekt Red, bu geliştirilen 5 yeni oyun ve hazırlık aşamasının son evresindeki genişleme paketinin çıkış tarihi konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.