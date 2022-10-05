Haberler Haberler CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

The Witcher serisiyle adını duyuran, The Witcher 3: Wild Hunt ile oyun severlerin gönlünde taht kuran, Cyberpunk 2077 ile hayal kırıklığı yaratan Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt Red, hazırlamakta oldukları 5 yeni oyunu duyurdu. Bu oyunlar arasında yeni The Witcher üçlemesi, Cyberpunk evreninden yeni bir oyun ve bir de bağımsız proje bulunuyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 23:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 23:21
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi popüler yapımların geliştirici şirketi olan CD Projekt Red, 5 yeni oyun projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CD Projekt Red, sosyal medya hesapları üzerinden 5 yeni oyunuyla ilgili detayları oyuncularla paylaştı.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

İşte o paylaşım 👆🏻

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CD Projekt Red resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, The Witcher için Sirius, New Witcher trilogy ve Canis Majoris üzerinde çalışılıyor, Cyberpunk evreni dahilinde ise Orion adlı oyunu geliştiriliyor. Bunlara ilaven, adı pek fazla anılmayan Hadar adlı bağımsız oyunu da duyuruldu.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

THE WITCHER: POLARIS

CD Projekt Red, bugüne kadar kullandığı Red Engine'i terk edecek ve yeni üçlemenin ilk oyunu olan Polaris, Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirecek. Oyun henüz planlama aşamasında.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

THE WITCHER: SIRIUS

The Witcher evrenine yeni bir bakış açısı kazandıracak Sirius, CD Projekt Red'den bağımsız oyun stüdyosu Molasses Flood tarafından geliştiriliyor ve hikayeden bağımsız çoklu oyuncu moduna sahip olacak.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

THE WITCHER: CANIS MAJORIS

Bağımsız olacağı düşünülen Canis Majoris, üçlemenin son oyunu. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen yapım, CD Projekt Red oyunlarında yer alan deneyimli ekip tarafından geliştirilecek.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CYBERPUNK 2077: ORION

Orion, ertelenmeler, bug'lar ve eksiklikleriyle çokça eleştirilen Cyberpunk 2077'nin devamı olacak. Şirketin tecrübeli ekibi tarafından geliştirilecek söz konusu yeni oyun, seriyi ileriye taşıyacak.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

PROJECT HADAR

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisinden bağımsız bir proje olan Hadar, 2022'nin başlarından beri planlanma aşamasında. Küçük bir ekip tarafından geliştiriliyor.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

Şirket herkesin konusunu ve durumunu merakla beklediği Hadar oyunuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

Projekt Hadar yeni bir seri. CD Projekt Red tarihinde ilk kez sıfırdan tamamen yeni bir evren geliştiriyor. Erken konsept çalışmaları 2021'de başladı. Bu belgenin yayımladığı tarihte bu dünyanın temelini oluşturma çalışmaları devam ediyor.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

CYBERPUNK 2077: PHANTOM LIBERTY

Tüm bu yeni oyunların yanı sıra, çıkışıyla hayranlarını üzen Cyberpunk 2077'yi de unutmayan CD Projekt Red bir de genişleme paketi hazırladığını duyurdu.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

Hazırlığın son aşamasında olduklarını belirten şirket, ekipten 350'den fazla çalışanın bu paket üzerinde mesai harcadığını da belirtti.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

Genişleme paketinin yeni ve derin bir hikaye ile uzun süreli oynanış sunacağı gelen söylentiler arasında.

CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu! The Witcher, Cyberpunk ve yeni proje...

Öte yandan, CD Projekt Red, bu geliştirilen 5 yeni oyun ve hazırlık aşamasının son evresindeki genişleme paketinin çıkış tarihi konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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