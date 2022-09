UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU EKRANI | 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı son başvuru tarihi, başvuru ekranı ve şartları

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | Başöğretmen ve uzman öğretmenlik unvanı için eğitime katılan öğretmenlerin gireceği kdıem belirleme sınavı olan Uzman Öğretmenlik sınavında başvurular başladı. Temmuz - Ağustos ayları arasında gerçekleşen eğitimlerin ardından arama motorlarında Uzman Öğretmenlik sınav başvurusu nasıll yapılır? 2022 MEB Uzman Öğretmenlik sınavı son başvuru tarihi, başvuru ekranı ve şartlar nelerdir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte uzman öğretmenlik sınav başvurularıyla ilgili tarihler belli oldu. Buna göre; 81 ilde yapılacak olan söz konusu sınavın başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,



d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.



Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,





ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,



d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.



Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.