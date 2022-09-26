Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ, DESTEK ÖDEMELERİ)

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ, DESTEK ÖDEMELERİ)

26 Eylül Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi, EYT, destek ödemeleri gibi konuları gündeme alan Kabine'den çıkacak kararlar merakla beklenyor. Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? Peki, İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:30
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları belli oldu mu? (EYT, TOKİ, DESTEK ÖDEMELERİ)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 26 Eylül'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ediyor. Özellikle TOKİ Sosyal Konut Projesi, EYT, destek ödemeleri gibi birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde toplanan kabine, 26 Eylül Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek.

26 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi ekonomi olacak. Merkez Bankası faiz kararı ve yansımaları değerlendirilecek.
  • Vatandaşın enflasyonlar mücadele edebilmesi için destek paketleri görüşülecek. Aile destek paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması mevcut olacak.
  • TOKİ'nin Dev sosyal konut projesi Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yer alacak.
  • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek.

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