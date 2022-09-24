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KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | 2022 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitecek? Ne kadar sürüyor?

Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün yapılıyor. İki oturum halinde gerçekleşecek sınav hakkında araştırmalar hız kazanırken adaylar ve velileri tarafından merak edilen KPSS Alan Bilgisi kaç dakika sürecek? | 2022 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitecek - KPSS Alan Bilgisi sınavı ne kadar sürüyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:20
KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK? | 2022 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitecek? Ne kadar sürüyor?

KPSS ALAN SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK? ⏰ | ÖSYM tarafından öğretmen olmak isteyen lisans mezunları için düzenlenen KPSS'de gerisayım sona erdi. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı olan Alan Bilgisi sınavı, 24 Eylül Cumartesi günü 10.15 başayacakken sınava saatler kala en sık araştırılan konulardan bir tanesi de sınavın ne zaman biteceği oldu. İşte 2022 KPSS Alan Bilgisi sınavı süresi, kaç soru sorulacağı, adayların alınacağı son saat ve tüm merak edilenler...

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2021 KPSS ÖABT iki oturum halinde gerçekleşecek. Sabah gerçekleşecek oturum, saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına giriş yapamayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında adaylara (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

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2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Öğleden sonra gerçekleşecek ikinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Beden Eğitimi, Rehberlik, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavında ise adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulup, 120 dakika süre verilecek. Sınavın ikinci oturumu ise saat 16.45'te sona erecek.

KPSS ÖABT ALAN BİLGİSİ SINAVI NE KADAR SÜRÜYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

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