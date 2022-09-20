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YKS EK TERCİH e-KAYIT NE ZAMAN? | Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri, nasıl yapılır? - Adım adım ek tercih e-kayıt

İlk tercihlerinde istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen ünivcersite adaylarının ikinci şansları olan ek yerleştirmelerde sonuçların açıklanmasıyla üniversite kontenjanları yüzde 99 doluluk oranına ulaştı. 2. tercihlerde yerleşen öğrenciler elektronik kayıtların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ek tercih e-kayıt ne zaman? Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman başlayacak, bitecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:30
YKS EK TERCİH e-KAYIT NE ZAMAN? | Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri, nasıl yapılır? - Adım adım ek tercih e-kayıt

Binlerce üniversite adayının hayallerini gerçekleştirmesi ikinci bir şans olan YKS ek yerleştirmelerinde sonuçların belli olmasının ardından adaylar, elektronik kayıtların ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen YKS'de başarılı olan öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı YKS ek tercih e-kayıt ne zaman? Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman başlayacak, bitecek? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YKS EK TERCİH E-KAYIT NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), resmi internet sitesinden açıkladığı 2022 YKS ek tercih tarihlerinde elektronik kayıtların 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Ek yerleştirmelerde tercihlerinde yer alan üniversite ve bölüme yerleşen adaylar, 25 Eylül'den itibaren elektronik kayıtlarını yapabilecekler.

EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Direkt üniversitelere gidilerek yüz yüze yapılacakek yerleştirme kayıtları ise 26 - 30 Eylül tarihleri arasında olacak.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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