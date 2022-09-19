YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen YKS!de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kontenjanlara göre YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül'de başladı. YKS ek tercihleri ise 13 Eylül tarihinde sona eriyor.

Binlerce üniversiteli adayının hayallerindeki okulu kazanmaları için 2022 yılının son fırsatı bu olurken ek tercihlerde üniversitelerin istedikleri bölümüne yerleşip yerleşemediklerini araştıran adaylar arama motorlarında 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise üniversiteler tarafından 25-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YÖK'ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre Yükseköğretim Kurumları sınavları ek yerleştirme sonuçları saat 17:30'da açıklandı.

Öte yandan baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu bildirildi.

ÖSYM YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH SONUCU SORGULAMA

Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edildi.

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2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH KONTENJANLARI

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

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