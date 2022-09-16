Haberler Haberler AFRİKA SICAKLARI GERİ DÖNÜYOR | Meteoroloji il il uyardı: 6 derece birden artacak! - 16 Eylül 2022 hava durumu

AFRİKA SICAKLARI GERİ DÖNÜYOR | Meteoroloji il il uyardı: 6 derece birden artacak! - 16 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Eylül Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporunda, sıcaklıklarda ani yükseliş kaydedileceğini bildirdi. Yer yer 6 derece birden artacak olan yüksek sıcaklığa karşı vatandaşlar uyarılırken arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Biz de haberimizde illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 09:30
AFRİKA SICAKLARI GERİ DÖNÜYOR | Meteoroloji il il uyardı: 6 derece birden artacak! - 16 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji'nin 16 Eylül Cuma tarihli hava durumu raporu resmi internet sitesinde yayınlandu. Ülke genelinde açık ve bol güneşli bir hava beklenirken son haftalarda sonbaharı hissettiren sıcaklıklarda ani artışlar görüleceği kaydedildi. Güneş çarpmasına karşı uzmanlar vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da haftanın son iş gününde sıcaklık 31 dereceye kadar yükselirken hafta sonu daha da artacak. Pazar günü yağış beklenen megakentte yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar düşecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

  • DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

  • İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

  • MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

  • ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

  • HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

  • ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

  • ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

  • ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

  • KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

  • DÜZCE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

  • AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

  • ARTVİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

  • SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

  • TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

  • KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

  • MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

  • VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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