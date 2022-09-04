Haberler Haberler 2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ | İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı

2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ | İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İOKB bursluluk sınavında beklenen an gelip çattı. Sınava girecek adaylar sınav süresi, kaç soru olduğu, sınav giriş yerleri gibi konuların yanı sıra İOKBS Giriş Belgesi'ni de araştırıyor. Peki İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? İşte İOKBS Giriş Belgesi sorgulama ekranı ve Bursluluk sınavı giriş belgesi indir...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 10:00
2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ | İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar için düzenlediği İOKBS Bursululuk Sınavı için geri sayın sona erdi. 4 Eylül Pazar sabahı, saat 10.00'da gerçekeleşecek sınav için adaylar, giriş belgelerini almak isterken arama motorlarında 2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ | İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte İOKBS hakkında bilinmesi gerekenler ve sınav giriş belgesi...

2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet sitesinden açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İOKBS SINAV KURALLARI

  • Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
  • Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
  • Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
  • Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

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