Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar için düzenlediği İOKBS Bursululuk Sınavı için geri sayın sona erdi. 4 Eylül Pazar sabahı, saat 10.00'da gerçekeleşecek sınav için adaylar, giriş belgelerini almak isterken arama motorlarında 2022 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ | İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte İOKBS hakkında bilinmesi gerekenler ve sınav giriş belgesi...

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İOKBS Giriş Belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı giriş belgesi indir - Sorgulama ekranı

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet sitesinden açıklanacak.

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İOKBS SINAV KURALLARI