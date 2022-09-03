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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! - Son dakika deprem mi oldu? | Muğla - Datça deprem mi oldu? - AFAD son depremler

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre sabah saatlerinde, Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Muğla, Datça açıklarında da hissedilen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Muğla - Datça deprem mi oldu? konuslarını araştırıyor. İşte depremin saati, şiddeti ve AFAD son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:50
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! - Son dakika deprem mi oldu? | Muğla - Datça deprem mi oldu? - AFAD son depremler

AFAD'dan edinilen bilgiye göre 3 Eylül sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü Yunanistan ve Girit Adası açıkları olan deprem Türkiye'den de hissedildi. Özellikle Muğla'da vatandaşların hissettiği sarsıntının ardından Son dakika deprem mi oldu? | Muğla - Datça deprem mi oldu? sorularının cevabını araştıran vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte AFAD son depremler...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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MUĞLA - DATÇA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20.1 kilometre, Datça'nın ise 203.79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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