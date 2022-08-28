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YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta belli olacak?

YÖKDİL sınavında 2. oturumun gerçekleşmesinin ardından adaylar sonuçlar için araştırmaya girişti. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı yabancı dil sınavı olan YÖKDİL hakkında arama motorlarında bakılan YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta belli olacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:01
YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta belli olacak?

YÖKDİL olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı 80 soruluk sınavda tamamı yabancı olan soruları çözen öğrenciler, ikinci oturumu 28 Ağustos 2022'de gerçekleşen sınav hakkında araştırmalara başladı. İşte YÖKDİL sonuçları hakkında detaylar...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül 2022'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

YÖKDİL sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını, 16 Eylül 2022 tarihinde T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 16 Eylül Cuma günü, sabah saatlerinde belli olması bekleniyor.

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