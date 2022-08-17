DEPREM SON DAKİKA 2022 | Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD son depremler

Son dakika deprem verilerine göre Elazığ'da bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi internet sitelerinde de doğrulanan depremin ardından vatandaşlar 'Elazığ'da deprem mi oldu? Deprem son dakika 2022 | AFAD son depremler' konularını aratıyor. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Elazığ'da meydana gelen deprem için henüz olumsuz bir ihbar ise alınmadı.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar olan depremin şiddeti ise 4,0 olarak ölçüldü. Henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirilen depremin ardından artçı depremlerin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur.

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