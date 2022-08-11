Haberler Haberler 11 AĞUSTOS PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU | Bugün yağmur yağacak mı? - AFAD'DAN 'SEL VE HORTUM' UYARISI!

11 AĞUSTOS PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU | Bugün yağmur yağacak mı? - AFAD'DAN 'SEL VE HORTUM' UYARISI!

SON DAKİKA | 11 Ağustos 2022 sabahı itibarıyla sel, dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuz hava şartlarının meydana geleceğini bildiren AFAD, milyonlarca İstanbullu'yu hava durumuna karşı tedbirli olması konusunda uyardı! Peki, 11 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak, İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul ve ilçelerinin hava durumuna dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:00
11 AĞUSTOS PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU | Bugün yağmur yağacak mı? - AFAD'DAN 'SEL VE HORTUM' UYARISI!

AFAD tarafından milyonlarca İstanbullu için uyarı yapıldı ve 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul hava durumunda yaşanacak ekstrem durum için öncesinde tedbir alınması hususunda uyarıda bulunuldu. Peki, 11 Ağustos 2022 İstanbul hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte AFAD tarafında yapılan son dakika açıklamasının ardından merak edilenler ve İstanbul hava durumu...

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

AFAD UYARDI: 'DİKKATLİ OLUN!'

AFAD, milyonlarca İstanbullu'yu kısa mesaj atarak hava muhalefetindeki son gelişmeler konusunda şöyle uyardı:

İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor.Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca, Silivri) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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