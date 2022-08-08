Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 8 Ağustos Pazartesi günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:31
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ağustos Pazartesi günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 04.19

Güneşin doğuşu:👉 06.00

Öğle vakti:👉 13.17

İkindi vakti:👉 17:08

Akşam vakti:👉 20.19

Yatsı vakti:👉 21.53

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'in yeni kareleri göz doldurdu
Komşu kadınlar birbirine girdi: "Ölümle tehdit ediyor"
Sanchez bombası patladı! İşte sözleşme süresi
F.Bahçe'ye Becao şoku! Servet istediler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez bombası patladı! İşte sözleşme süresi Sanchez bombası patladı! İşte sözleşme süresi 12:55
ABD'deki Citi Açık'ta tek kadınlar şampiyonu belli oldu ABD'deki Citi Açık'ta tek kadınlar şampiyonu belli oldu 12:55
Samsunspor’dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası Samsunspor’dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası 12:45
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev 12:40
Hatayspor Trabzonspor'a bileniyor Hatayspor Trabzonspor'a bileniyor 12:22
F.Bahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 12:22
Daha Eski
F.Bahçe'ye Becao şoku! Servet istediler F.Bahçe'ye Becao şoku! Servet istediler 12:05
Ismael transferine veto verdi Ismael transferine veto verdi 12:02
Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi Jesus istemedi takımdan gidiyor! İşte yeni adresi 12:00
Slovacko - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Slovacko - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:56
West Bromwich - Watford maçı saat kaçta? West Bromwich - Watford maçı saat kaçta? 11:31
F.Bahçe Ümraniyespor maçının VAR hakemi açıklandı F.Bahçe Ümraniyespor maçının VAR hakemi açıklandı 11:25