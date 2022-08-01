DOLAR NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,94 (Alış) - 17,96 (Satış)

EURO: 18,41 (Alış) - 18,43 (Satış)

STERLİN: 21,90 (Alış) - 22,01 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.018,65 (Alış) - 1.018,79 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.661,00 (Alış) - 1.673,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.311,00 (Alış) - 3.348,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.767,00 (Alış) - 6.673,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.724,00 Alış) - 6.869,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.34 itibariyle alınmıştır.