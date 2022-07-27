DOLAR NE KADAR OLDU? 27 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

27 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,89 (Alış) - 17,89 (Satış)

EURO: 18,16 (Alış) - 18,18 (Satış)

STERLİN: 21,50 (Alış) - 21,61 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 991,09 (Alış) - 991,21 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.634,00 (Alış) - 1.647,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.257,00 (Alış) - 3.295,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.514,00 (Alış) - 6.569,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.626,00 Alış) - 6.726,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibariyle alınmıştır.