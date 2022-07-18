YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

ÖSYM sonuç ekranı üzerinden ya da e-Devlet ile giriş yaparak YKS 2022 sonuçlarını sorgulamaya başlayan milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağını da araştırmaya koyuldu. Peki, YKS tercih tarihleri ne zaman, YKS 2022 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte YKS 2022 tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte YKS 2022 tercihlerine dair detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta içinde YKS tercih işlemlerinin başlayacağı öngörülüyor ve tercihler geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında 15 gün sürüyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Üniversite tercih kılavuzu da, tercihlerin başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayınlanıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI