Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tarihi mesajlar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, "Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik" ifadelerini kullandı. FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehide Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik" ifadelerini kullandı. Fatih Saraçhane Meydanı'ndaki Anma Programı'nda, "15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmamak için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler" dedi