Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Devlette istihdam devam ediyor. Devlet Su İşleri 200'e yakın kişi için alım yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, DSİ personel alım başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

DSİ KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK? KONTENJAN KAÇ?

DSİ 196 personeli istihdam edeceğini duyurdu. Sözleşmeli personel alımı için başvuru koşulları da açıklandı.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DSİ KAÇ PERSONEL ALACAK? HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (196): Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10)

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30'da başlayacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.