Haberler Haberler Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Devlet Su İşleri Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İstihdam edilmek üzere yapılacak olan personel alımı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:00
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak! DSİ 2022 personel alımı ne zaman, kontenjan kaç?

Devlette istihdam devam ediyor. Devlet Su İşleri 200'e yakın kişi için alım yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, DSİ personel alım başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

DSİ KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK? KONTENJAN KAÇ?

DSİ 196 personeli istihdam edeceğini duyurdu. Sözleşmeli personel alımı için başvuru koşulları da açıklandı.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

DSİ KAÇ PERSONEL ALACAK? HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (196): Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10)

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30'da başlayacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

DİĞER
Güzel oyuncu Başak Parlak son haliyle ortalığı kasıp kavurdu! Uzun süredir ekranlarda görünmüyordu...
Fenerbahçe'ye kral forvet! Sörloth olmadı Joshua King geliyor
Transferi resmen açıklandı! G.Saray...
F.Bahçe'de gündem yeniden o! Portekiz harekatı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALES geç başvuru son tarihi ne zaman?
e-YDS başvuruları başladı mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boccede tarihi başarı! İtalya ve Fransa'yı geçtik Boccede tarihi başarı! İtalya ve Fransa'yı geçtik 13:48
Abdullah Avcı'dan 'Taç antrenörü' açıklaması Abdullah Avcı'dan 'Taç antrenörü' açıklaması 13:32
Ali Koç: Hedefimiz şampiyonluk Ali Koç: Hedefimiz şampiyonluk 13:22
Eski F.Bahçeliden tur yorumu! "Eleyebiliriz" Eski F.Bahçeliden tur yorumu! "Eleyebiliriz" 13:16
Pogba'nın transferi resmen açıklandı! Pogba'nın transferi resmen açıklandı! 12:34
Transferi resmen açıklandı! G.Saray... Transferi resmen açıklandı! G.Saray... 12:33
Daha Eski
Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler! "Kararlarımızı aldık" Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler! "Kararlarımızı aldık" 12:25
Doğukan Sinik'in yeni takımı resmen açıklandı! Doğukan Sinik'in yeni takımı resmen açıklandı! 11:52
Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... 11:09
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 10:35
Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü 10:30
Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... 10:10