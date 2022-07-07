SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NELER OLUR? Kassandra 6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşmasında olacakları açıkladı!

Sirius Yıldızı, Kuranı Kerim'de Şira adıyla geçmektedir ve her yıl 6 Temmuz'da Güneş ile kavuşan Sirius, bir yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinmektedir. Necm Suresi 49. ayetinde de geçen Sirius Yıldızı, "Ve Şi'ranın Rabbi de O'dur." denilerek, evrenin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Peki, Sirius Güneş Kavuşumu nedir, nasıl olur? 6 Temmuz'da neler olacak, nasıl dua edilmeli ve dilek dilenmeli? İşte 6 Temmuz Sirius-Güneş kavuşumunda dikkat edilmesi gereken hususlar...

YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ 6 TEMMUZ'DA SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU ETKİLERİ

Son 8 yılın karşılığının alınacağı ve 1 yıllık kaderin yazıldığına inanılan 6 Temmuz'da kadersel etkiler kendini göstermeye başlayacak. Büyük değişimlerin başlayacağı bu tarih, sabit yıldızın etkisiyle yeni bir dönüşümün öncüsü olacak.

Sabit Yıldız, 72 yılda 1 hareket eden, takımyıldızları oluşturan tekil yıldızlara verilen addır. Takımyıldızlar sabit yıldızların göksel olarak hayali çizgilerle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkar ve her birinin parlaklıkları birbirinden farklıdır. Sabit yıldızlar karmik astrolojide değişmez kaderin temsilidir. Bu nedenle, yaşayacaklarınız, deneyimleriniz olarak kabul edilir. Doğum haritasında bir kişisel gezegenle kavuşum yaptığı zaman tüm özelliklerini ortaya çıkartır.

Güneş'ten 23 kat daha parlak olan Sirius Yıldızı, Çin'de "Kutsal Kurt" olarak adlandırılır. Rehberlik eden köpek yıldızıdır. Mısır'da astronomik ölçümler, hatta piramitlerin inşası bile Sirius yıldızının konumuna göre şekillenmiştir.

Gökyüzünde çıplak gözle görülebilir, başarının, liderliğin göstergesi olarak kabul edilir. Kuran'da Şira Yıldızı olarak geçen bu yıldız, Hint mitolojisinde cennetin kapısıdır. Her yıl Güneş 14 derece Yengeç'e geldiğinde Sirius ile kavuşum yapar.

Ezoterik bilgilerde bugün, 1 yıllık kaderin yazılacağı gündür. Dünyanın o gün kaderi belirlenir, global düzlemde hangi olayların ön planda olacağı belli olur.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Temmuz 2022 Çarşam günü saat 08.09'da kavuşum açısı gerçekleşecek ve 5-6-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında etkileri sürecek.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILIR, NASIL DİLEK DİLENİR?

Birçok uygarlık, Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder ve bugün, astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini ifade eder.

Bu nedenle, 6 Temmuz Çarşamba günü gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olarak bilinir.

İkindi vakti itibariyle etkilerini hissedeceğiniz bu kavuşumda, dua etmek ve kalpten dilemek; şifalı bir etki gösterecektir.

Tütsü yakmak, mavi giymek, meditasyon yapmak ve gözlerinizi kapatıp büyük hayaller kurmak da tam 6 Temmuz'da yapılabilecek arınma ritüellerindendir.

Dilediğiniz ve hayalini kurduğunuz anları, yerleri özümseyerek ve hissederek yanınızda; olmuş kabul edin ve tüm negatifliklerden, nagatif kişilerden arının. Dileklerinizin kabulüyle birlikte 1 yıllık kaderinizin yazılacağına inanılan bu günde, en güzelini kendiniz ve tüm insanlık için isteyin.