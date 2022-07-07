Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 7 Temmuz Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 7 Temmuz Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 7 Temmuz Perşembe 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 09:32
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 7 Temmuz Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 7 Temmuz Perşembe İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 71.51 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 49,81 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 59.43 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı! "Bana kimse inanmıyor"
Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı! İmza yakında...
F.Bahçe ve G.Saray Belotti'nin peşinde! Önceliği...
Jesus'tan Fenerbahçe'ye Benfica planı! İsmail...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Sayısal Loto çekildi! İşte 6 Temmuz sonuçları
Euro, dolar, sterlin kaç TL? (6 Temmuz 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 10:35
Gudjufi kampta neden yer almadı? Sebebi... Gudjufi kampta neden yer almadı? Sebebi... 10:06
F.Bahçe ve G.Saray Belotti'nin peşinde! Önceliği... F.Bahçe ve G.Saray Belotti'nin peşinde! Önceliği... 09:56
Jesus'tan Fenerbahçe'ye Benfica planı! İsmail... Jesus'tan Fenerbahçe'ye Benfica planı! İsmail... 09:29
Anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam Anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam 08:48
İki isme talip çıktı! Ayrılık... İki isme talip çıktı! Ayrılık... 08:17
Daha Eski
Ve Marcao Sevilla'da! İşte ödenecek bonservis Ve Marcao Sevilla'da! İşte ödenecek bonservis 01:22
Ada müjdesi Ada müjdesi 01:20
G.Saray'da 'ada' sevinci! Özbek tarih verdi G.Saray'da 'ada' sevinci! Özbek tarih verdi 00:55
Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da! 00:54
Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve... Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve... 00:54
G.Saray'a Seferovic'te rakip çıktı! G.Saray'a Seferovic'te rakip çıktı! 00:54