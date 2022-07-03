Haberler Haberler 🐏KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR 2022 | Whatsapp, Facebook için en güzel, en anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

🐏KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR 2022 | Whatsapp, Facebook için en güzel, en anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sevdiklerinin yüzünü güldürmek, yanında olamasa da bir mesaj kadar yakınında olduğunu hatırlatmak isteyenler en güzel, en farklı Kurban Bayramı mesajlarını 2022 yılında da araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda bir araya gelen ya da gelemeyen birçok kalp, güzel sözlerde buluşmak için en farklı bayram mesajlarını sorgulamaya koyuldu. Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram'da paylaşabileceğiniz ve SMS ile gönderebileceğiniz birbirinden güzel Kurban Bayramı mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:20
🐏KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR 2022 | Whatsapp, Facebook için en güzel, en anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

2022 KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR - Kurban Bayramı'nda sevdiklerini bir mesaj ile mutlu etmek ve tebessümlerine sebep olmak isteyen binlerce vatandaş, en güzel Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. Paylaşmanın öneminin hatırlandığı Kurban Bayramı'nda birçok kişi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmenin yanı sıra, sevdiklerini de unutmayanlar için en güzel, en komik, en anlamlı, en duygusal Kurban Bayramı mesajları haber detaylarında!

EN GÜZEL VE EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI - FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM

  • Beretli sofralar paylaştıkça artar, Kurban Bayramları bereketi tartar! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun...
  • Kurban Bayramı'nda sofranızdan etiniz, yanınızdan sevdikleriniz, yüzünüzden gamzeniz eksik olmasın! Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
  • Paylaştıkça artar, verdikçe çoğalır; Kurban Bayramı'nda her sofrada birinin tuzu vardır. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

  • Kurban Bayramı'nda çaldığın kapıdan bakma, bir elinle vereceğini öteki elinle tutma... Kurbanlık hayrınız kabul; Bayramınız mübarek olsun!
  • Bugün bayram, sevin sevilelim. Bugün bayram, gülün gülüvereli. Bugün bayram, en güzel giysilerimizi giyelim. Bugün bayram, kalkın sevdiklerimize gidelim! Bayramınız kutlu olsun...

  • Küslerin barıştığı, ellerin tutuştuğu, yüzlerin gülüştüğü nice bayramlar olsun... Sohbetimiz daim olsun... İyi Bayramlar!
  • Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....

  • Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin ferahladığı nice bayramlar olsun; Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!
  • Kavurmalar sıcak sıcak, tatlılar da yutulacak! Kurban Bayramını'nın tadı, işte böyle çıkacak! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!
  • Baklavalar dizi dizi, kurbanlıklar bekler bizi. Bayram geldi mi zilimizi, çalar çocuklar mini mini! Bayramınız mübarek olsun...
  • Kurban Bayramı evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Bayramınız mübarek olsun.

  • Bayram dediğin gelir geçer, önemli olan çevrendeki beşer! Sarıl her bir sevdiğine, bayram ancak öyle güzel geçer!
  • Evlerde dolu insanlar, sofralarda kavurmalar; Kurban Bayramı böyle geçer, nerede harçlık isteyen minikler?

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