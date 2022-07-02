LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | LGS tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Adrese dayalı yerleştirme nedir?

4 Temmuz itibarıyla başlayacak LGS tercihleri için nefesler tutuldu, hayallerine giden yol için adım atan binlerce genç, aldığı puana göre hangi liseyi kazanabileceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih işlemleri nasıl yapılır, adayların kaç tercih hakkı var? LGS tercihlerinde adrese dayalı yerleştirme nedir? İşte LGS 2022 tercihlerinden önce bilmeniz gerekenler!

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI!

LGS 2022 tercih kılavuzu, MEB tarafından açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Lise tercihleri 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz 2022'de sona erecek. Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel pregram, Meslek liseleri için tercihler merkezi puan sistemine göre yapılacak ve adaylar 10 okula kadar tercih yapılabilecek.

ADRESE DAYALI (PUANSIZ) LİSE TERCİHİ YAPILABİLECEK OKULLARIN LİSTESİ

LİSELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı lise yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Liseye yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

2022 YILINDA LİSEYE GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİ SAYISI KAÇ?

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrılacak.

ADRESE DAYALI (PUANSIZ) LİSE TERCİHİ YAPILABİLECEK OKULLARIN LİSTESİ

LİSELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI

LİSE TERCİHLERİNDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARIN ÖNCELİK HAKKI

Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezi Sınav Puanının eşit olması durumunda, aynı puanı alan öğrenciler arasında sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirilecek.

LGS'YE GİREMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL TERCİH YAPABİLİR?

Öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor çünkü sınava girmeyen öğrencilerin de tercih edebilecekleri liseler bulunuyor.

Sınava girme şansı bulamayan öğrencilere de lise okumak zorunlu olduğundan; sınava girmeyen öğrenciler de yerleşecek.

LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek. Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt olarak eğitimlerine devam edebilecek. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunacak.

Yerel Yerleştirme yapılırken; okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

ADRESE DAYALI (PUANSIZ) LİSE TERCİHİ YAPILABİLECEK OKULLARIN LİSTESİ

LİSELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI

2022 LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adrese dayalı yerleştirme için sınav puanı gerekmemektedir. Öğrenciler, sınava girmeden belirlenen liselere kayıt yaptırabilir.

Hangi liselere puansız kayıt olacağını merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçenekleri sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullanabilir. Adrese dayalı lise sorgulaması E-Okul üzerinden daha rahat yapılabilir.

Öğrenci TC Kimlik No

Lise sorgulama ekranında seçilecek adres,

Öğrenci Okul Numarası,

İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Bölgesi bazında ikamet bölgesine yakın okullar görüntülenecektir.

Okulların türü, kontenjanları, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerel yerleştirme yapılacaktır.

ADRESE DAYALI (PUANSIZ) LİSE TERCİHİ YAPILABİLECEK OKULLARIN LİSTESİ

LİSELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI