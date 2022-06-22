Haberler Haberler ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? | Almanya işçi alımı şartları nedir, maaşları ne kadar? 2022 Almanya işçi alımı tarihi

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? | Almanya işçi alımı şartları nedir, maaşları ne kadar? 2022 Almanya işçi alımı tarihi

Almanya; Frankfurt, Berlin ve Hamburg'ta bulunan havalimanlarında yaşanan personel eksikliğini nedeniyle işçi alımı yapacağını duyurdu ve 2 bin yeni personel alımı yapacağına dair açıklama yaptı. Yurt dışında çalışmak isteyenler, Almanya işçi alımının başvuru tarihlerini, şartlarını ve Almanya işçi maaşlarını araştırmaya başladı. Peki, Almanya işçi alımı hangi meslek gruplarından yapılacak, Almanya işçi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? | Almanya işçi alımı şartları nedir, maaşları ne kadar? 2022 Almanya işçi alımı tarihi

Almanya işçi alımı başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş, başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. 2 bin işçi alımına dair detaylar merak edilirken; Temmuz'da başlayacağı açıklanan işçi alımları gündemde yerini aldı. Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarına istihdam edeceğini açıklayan Alman Havacılık Endüstrisi işçi alım başvurularını Temmuz ayında başlatacağını açıkladı. Almanya işçi alımına başvuru yapmak isteyenler için detaylar haberimizde...

SENDİKA İŞÇİ ALIMINA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Almanya'da personel eksikliğinin giderilmesi için sendika açıklamalarda bulundu. Özellikle havacılık sektöründe olmak üzere personel eksikliğine çözüm bulunması ve Temmuz ayında büyük firmaların uçuşlarının iptal olmaması için işçi alımları yapılması gerektiğinin altını çizen sendika, Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak yaz döneminde işçi istihdamı için düğmeye basılacağını açıkladı.

Almanya'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pandemi sonrası yaşanan seyahat artışı, havaalanlarında ve hava yollarında yaz tatili öncesinde personel sıkıntısını artırdı. Personel eksikliğinden dolayı haftalardır yaşanan sorunlar havacılık sektöründe gecikmeye hatta iptallere yol açarken, bu durumun önüne geçmek için yeni tedbirler alınacağı paylaşıldı.

Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası'na göre 3 şehirde olmak üzere (Frankfurt, Hamburg, Berlin) havaalanlarında özellikle güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliğinde eksiklik olduğu ifade edildi.

TEKLİF SUNULDU

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi. Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR? HAVALİMANI ÇALIŞANLARINA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Almanya işçi maaşları havalimanında çalışanlar için 6 bin euro olarak belirlendi.

Başvuru şartlarının ve maaş detaylarının tamamı, yapılacak resmi açıklamaların ardından haberimizde yer alacak.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şöyle:

  • A2 seviyesinde Almanca - konuşma
  • Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifika
  • Tehlikeli madde eğitimleri
  • Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması

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