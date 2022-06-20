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UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Uzman öğretmenlik eğitim tarihi belli mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru sonuçları Bakanlık tarafından duyurulmuştu. Uzman öğretmenlik eğitimlerini bekleyen eğitimciler, uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. Peki, Uzman öğretmenlik eğitim tarihi belli mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Uzman öğretmenlik eğitim tarihi belli mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ - Uzman öğretmenlik eğitimi için gün sayanlara MEB tarafından detaylı açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik eğitim tarihleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabını duyurdu.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Birçok öğretmenin merakla beklediği sınav takvimi ile ilgili detay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzman Öğretmenlik Eğitimi başvuruları 1-10 Haziran tarihinde yapıldı. Eğitimler 18 Temmuz - 5 Eylül tarihinde başlayacak. başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz - 19 Eylül tarihinde başlayacak.

BAŞÖĞRETMENLİK SIVANI ŞARTLARI NELER?

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

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