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ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Öğrenci affının ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı araştırılmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, 'Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık' açıklamalarında bulunmasının ardından binlerce vatandaş, öğrenci affının çıkacağı tarihi arama motorlarında sorgulamayı sürdürürken öğrenci affına dair son gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:00
ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Öğrenci affına dair çalışmaları başlatan YÖK'ten yeni açıklamalar beklenirken; 'öğrenci affı kimleri kapsayacak, öğrenci affından kimler yararlanabilir, şartları neler? Öğrenci affı ne zaman çıkacak?' sorularının cevabı ise merak edilenler arasında yer alıyor. İşte öğrenci affında son durum...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. İlk olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar devam ediyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR? KİMLER ÜNİVERSİTEYE GERİ DÖNEBİLİR?

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Bu yıl düzenlemesi yapılan öğrenci affında da aynı koşulların geçerli olması bekleniyor. Şartlar belli olduktan sonra, yapılan açıklamaların akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık' açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, genel öğrenci affı için TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını şu sözlerle ifade etti:

"Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın, Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim."

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