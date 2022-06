Apple WWDC 2022’ye Özel Olan AR Emoji Kartları Ortaya Çıktı!

Apple, AR Paskalya yumurtası geleneğini önce Apple Watch Series 6 ve iPad etkinliğiyle başlatmıştı. Ardından iPhone 12 lansmanı, M1 Mac etkinliği, 2021 Spring Loaded, Eylül ayındaki iPhone 13 etkinliği, Unleashed etkinliği ve bu yılki Peek performans etkinliği ile bu gelenek devam etti.

Şimdi ise WWDC 2022'nin 6 Haziran'da yapılması planlanan açılış konuşmasının hemen öncesinde Apple, en son AR Paskalya yumurtasını ortaya çıkardı. Eğer siz de denemek istiyorsanız iPhone'dan veya iPad'den Apple Etkinlikleri web sayfasına gidin ve üst kısımdaki Memoji'ye dokunun.

"Code on, code all" ifadesinin yer aldığı bir sanal kart paketi göreceksiniz. Pakete dokunursanız, Apple'ın WWDC 2022 için kullandığı renkli animasyonlu geliştirici temasıyla eşleşen birkaç Memoji kartını gösterecek şekilde açılacaktır.



Her bir karakterin başka bir animasyonuyla arka tarafını ortaya çıkarmak için her bir karta da dokunabilirsiniz. AR deneyimi ayrıca WWDC22 açılış konuşmasını takviminize eklemek için bir bağlantı içeriyor. Bu sayede etkinlik başladığında sizlere haber de veriyor.

Özellikle, AR deneyimini her yüklediğinizde/yeniden yüklediğinizde farklı kartlar görünür, hatta nadir bir gökkuşağı Craig Federighi (Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı) kartı bile bulunuyor.