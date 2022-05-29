İstanbul'un Fethi'nde metro ve otobüsler ücretsiz mi? | Toplu taşıma İstanbul'da bedava mı?

6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul, 53 günlük kuşatmanın ardından fethedilmiştir. 29 Mayıs, her yıl İstanbul'da kutlanırken vatandaşlar "Metrobüs, otobüs, marmaray, metro, tramvay ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuna cevap arıyor.

İSTANBUL'DA OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazar günü İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz verilmesi kararı alınmıştır. Karar gereğince, Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında ücretsiz seyahat edilebilecektir." diye belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Marmaray'ın ücretsiz olacağı belirtti.



