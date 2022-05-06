Haberler Haberler SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası ve Halkbank'a başvuru yeterli olacak

SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası ve Halkbank'a başvuru yeterli olacak

Ev almak isteyen vatandaşlar birçok teklifi değerlendirmeye alarak en ucuz faizli ve avantajlı konut kredi araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan SGK'nın bazı koşullardaki kişiler için oldukça avantajlı faizsiz konut kredisi imkanı da bulunuyor. Bu avantajı kaçırmak istemeyen kişiler ise merakla bu avantajın ayrıntılarını araştırmaya başaldı. Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 16:01
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası ve Halkbank'a başvuru yeterli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev alanlara faiz kredi desteği sağlıyor. Yararlanmak isteyenler vatandaşların ise sadece bir belgeyle başvuru yapabilmesi yeterli oluyor.

Öte yandan dar gelirli vatandaşlara barınma ve kira desteğinde bulunulurken, harp, vazife malulleri ve gazilere faizsiz konut kredisi imkanı da sunuluyor.

SGK'nın faizsiz konut kredisi için bu yıl 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanılabilecek. Bunun için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvuru yapılması yeterli olacak.

Hak sahipleri de krediden faydalanmak için belgeye gerek olmaksızın Ziraat Bankası'na, kampanyalı konut satışından yararlanmak için ise Ziraat Bankası ve Halkank'a başvurabilecek.

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