Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi | Pratik limonlu kek yapma yolları

Limonlu kek, büyük küçük herkesin sevdiği leziz bir tatlı. Yapımı son derece basit olan limonlu kek, çocuklarınızla da mutfakta keyifli vakitler geçirebilmenize olanak tanıyor. Ana katı malzemeleri; yumurta, şeker, un, kabartma tozu ve limon kabuğu rendesi olan tarif sıvı yağ, süt, limon suyu gibi sıvı malzemelerle bütünlüğünü kazanıyor. Limonlu kek, katı ve sıvı tüm malzemeler çırpılarak ve karıştırılarak bir araya getirildiğinde pişmeye hazır hâle geliyor.

Limonlu Kek Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 limon

Limonlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler hazırsa hemen başlayalım:

Limonlu kek için öncelikle yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Bu aşamada yumurtanın beyazlaşması ve köpük köpük hâle gelmesi kekin güzel kabarması adına son derece önemli.

1 limonun kabuğunu rendenin küçük tarafıyla rendeledikten sonra limonun suyunu sıkın.

Güzelce çırptığınız yumurta ve şeker karışımına; sütü, limon suyunu, limon kabuğu rendesini, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Son olarak unu ve hamur kabartma tozunu ilave ederek son kez karışımı karıştırın.

Kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında ortalama 35-40 dakika kadar pişirin.

Fırını kapattıktan sonra ilk sıcağı çıkan tatlınız servise hazır. Afiyet olsun.

Kolay Limonlu Kek Püf Noktaları

İşte hazırlık aşamasında dikkat etmeniz gerekenler:

Limonlu kekinizi hazırlarken malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.

Yumurta ve şekeri beyaz renk ve köpük köpük olana kadar çırpmalısınız.

Keki fırına koyduktan sonra sönmemesi için ilk 20-25 dakika fırının kapağını açmamalısınız.

Pişme süresi fırından fırına değişiklik göstereceği için 25. dakikadan sonra kekinizi sürekli kontrol etmelisiniz.

Limonlu Kek Servis Önerileri

Lezzetli limonlu kek hazır, şimdi servis zamanı!

Limonlu kekinizi servis ederken kekin yanına Carte ‌d'Or Classic Karamel Balbadem Kaymak koyabilir ve kekinizin lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Carte ‌d'Or ürünleri ile sanat eseri gibi tatlılar hazırlayabilirsiniz.

Limonlu kekinizi hazırlarken dilerseniz içerisine tarçın veya ceviz de koyabilirsiniz.

Kekinizi fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Limonlu kekinizin üzerine limon kabuğu rendeleri serpebilirsiniz.

Kekinizi cupcake kaplarında pişirebilir ve porsiyonluk servisler hazırlayabilirsiniz.

Kekinizin hamurunun içerisine damla çikolata ekleyebilirsiniz veya üstünü çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.

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