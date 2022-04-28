EMEKLİ MAAŞ ZAMMI | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayı itibariyle 1500 liradan 2500 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Temmuz ayında da artacak. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, müjdeli haberi duyurmuştu. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının artacağını ve ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyuran bir müjde daha geldi. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

ÇALIŞANA ZAM YAPILACAK MI? SON DAKİKA...

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

EMEKLİ AYLIK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (Merkez Bankası anketine göre yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.